L'État devra-t-il payer des astreintes pour sa gestion de la pandémie...

L'Etat pourrait devoir payer des astreintes parce qu'il n'a pas encore revu le cadre légal de ses mesures anti-Covid. Le projet de loi passe en Commission ce mercredi...

Le projet de loi pandémie poursuit son parcours législatif. Cet après-midi, il sera débattu en Commission Intérieur, à partir de 14h30. La pression sur la majorité est importante. En gros, il faudrait que ce texte, qui doit assurer une assise légale aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion d'une pandémie, soit voté le plus vite possible, puisque le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné l'État belge à revoir le cadre légal de ses mesures anti-Covid, après une plainte d'organisations de défense des droits humains qui regrettaient que les règles ne soient pas soumises à un débat parlementaire.

5.000 euros Des astreintes à hauteur de 5.000 euros par jour de retard pourraient être réclamées à l'État belge

Le 31 mars, l'État avait reçu 30 jours pour se mettre en ordre, et on y est presque. Après ce délai, une astreinte de 5.000 euros par jour de retard sera imposée, avec un maximum de 200.000 euros. Mais l'État avait interjeté appel, et on attendait que celui-ci soit traité rapidement. Or, ce mardi, la Cour d'appel a reporté le traitement de l'appel au 18 mai, alors que l'on attendait la décision pour la fin de la semaine passée ou pour cette semaine. La cour a expliqué qu'elle souhaitait permettre à toutes les parties de prendre position au sujet de l'impact sur la procédure de l'avis récent du Conseil d'État concernant le projet d'arrêté ministériel.

Quelques semaines de plus

Voilà qui rebat un peu les cartes, la pression est moindre sur les parlementaires qui peuvent débattre du texte de la ministre Verlinden trois semaines de plus. Si le cadre des mesures anti-Covid avait de nouveau été jugé illégal en appel, le gouvernement était au pied du mur.

La procédure en appel n'était néanmoins pas suspensive. Cela signifie que notamment que les astreintes pourraient être demandées dès la fin de la semaine. Celles-ci sont au bénéfice de la personne qui a introduit la demande. La Ligue des Droits Humains va-t-elle les réclamer? Ce n'est pas encore décidé.

"Les mesures sanitaires restent en vigueur." Annelies Verlinden Ministre de l'Intérieur

Quid des astreintes?

"Cela sera décidé en conseil d'administration ce jeudi", explique la présidente de la Ligue, Olivia Venet. "Mais ce n'est pas le plus important. Le but de ces astreintes, c'est de mettre la pression pour garantir l'effectivité de la décision. Si on les demande, on les rétrocédera de toute façon à une association qui vient en aide aux personnes vulnérables, par exemple."

Du côté de la ministre Annelies Verlinden, qui porte ce projet de loi Pandémie, on argumente que la ministre de l'Intérieur a fait son possible pour satisfaire à la décision de la justice en prenant "les mesures nécessaires permettant de mettre fin à la prétendue irrégularité". Et d'ici à ce que tombe la décision en appel,"les mesures sanitaires restent en vigueur" et "aucune modification n’est donc apportée au niveau du contrôle du respect", indique la ministre CD&V.

"Le processus d'adoption d'un texte est primordial pour la confiance des citoyens et la lutte contre les théories du complot." Olivia Venet Présidente de la Ligue des Droits Humains

Un bon texte?