L'Etat va emprunter pour faire face à la crise

L’Agence de la dette va émettre une nouvelle obligation de référence à moyen terme et augmenter le nombre d'adjudications d'OLO (obligations linéaires).

L'Agence fédérale de la dette a annoncé ce lundi avoir pris plusieurs mesures concernant "à la fois son financement à long et à court terme pour 2020", en réponse à l'augmentation prévue des besoins de financement importants qui résultent de la crise du Covid-19. Cette dernière va aggraver le déficit public et nécessitera d'emprunter plusieurs milliards d'euros de plus que prévu.