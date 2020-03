L'Euro 2020 est mort, vive l'Euro 2021

Acculée par le développement du coronavirus, l'UEFA a pris la seule mesure qui s'imposait: retarder d'un an l'Euro 2020 de football. Reste à voir si les JO suivront.

Tournoi de Roland-Garros de tennis reporté en septembre, classiques cyclistes (Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne) postposées... Alors que le CIO reste confiant quant à l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo cet été, ne jugeant pas nécessaire de prendre de décisions radicales, la journée de mardi a été secouée en annonces de reports de grands événements sportifs pour cause de coronavirus. Vu son ampleur, c'est avant tout celle du report de l'Euro 2020 de football que l'on retiendra en premier.

Ce Championnat d'Europe des nations qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet dans douze villes européennes a en effet été postposé du 11 juin au 11 juillet 2021. C'est une première dans l'histoire de la compétition créée il y a tout juste soixante ans.

La décision a été prise à l'unanimité suite à une réunion organisée mardi par vidéoconférence avec l'UEFA et les 54 autres pays membres de l'instance européenne de football afin de discuter de l'avenir du football en Europe compte tenu de la crise sanitaire en cours. "La santé de toutes les personnes impliquées dans notre discipline est la priorité", a commenté l'UEFA. "C’est bien que cette décision soit tombée aussi rapidement. Il s’agit de la seule décision correcte et logique. Laisser l’Euro se dérouler en juin n'aurait pas été responsable", a renchéri Peter Bossaert, CEO de l'Union belge."

Calendrier chaotique

Décaler d'un an l’Euro doit en effet permettre de mener à leur terme les compétitions européennes de clubs et les championnats nationaux sans être bloqué par le calendrier. Comme la plupart des championnats européens, la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont pour l’heure suspendues en attendant que le coronavirus soit en phase descendante. Elles reprendront dès que la situation sanitaire le permettra. Mais pour l'UEFA, il n'est pas question d'arrêter les coupes d'Europe tant les enjeux financiers sont immenses (droits TV, marketing...).

L'UEFA va à présent créer deux groupes de travail. Le premier traitera du calendrier avec des représentants des championnats et des clubs pour permettre l'achèvement de la saison en cours. Au niveau belge, la Pro League doit se réunir à ce sujet ce mercredi. Le second groupe de travail s'occupera des conséquences économiques des décisions prises.

Question de gros sous

L'Euro est en effet une grosse machine commerciale. À titre de comparaison, la dernière édition en 2016 en France avait dégagé un bénéfice proche de 850 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 1,92 milliard (droits TV, revenus commerciaux, billetterie...). Les retombées économiques pour la France s'étaient élevées à 1,2 milliard. Selon le site spécialisé The Athletic, ce report coûterait environ 300 millions d’euros à l’UEFA (location des stades, de terrains d'entraînement, hôtels…). Une ardoise que l’UEFA dit ne pas pouvoir assumer seule. Et qu’elle renverrait aux clubs et aux fédérations.

Par contre rien ne change, en principe, pour les fans. Les billets et les nuitées déjà réservés restent valables et les supporters qui ne pourraient pas se libérer en 2021, seront intégralement remboursés. Seule la question des vols est encore incertaine.

Reste que ce report en entraîne d'autres, comme l'Euro féminin qui devait se tenir lui aussi en juillet 2021. Il a été déplacé en 2022. Idem pour la Copa America (Championnat des nations d'Amérique du Sud) qui devait se dérouler cet été en Colombie et en Argentine. Elle a été reportée aux mêmes dates en 2021.

Désormais organisé en 2021, l'Euro entrera également en collision frontale avec le Mondial des clubs qui doit se tenir durant l'été 2021 en Chine et rassembler pour la première fois 24 grands clubs issus des quatre coins de la planète. Cornaquée par la Fifa, la fédération internationale, elle était censée rapporter une pluie de dollars aux organisateurs et aux clubs. UEFA et Fifa vont donc devoir se mettre à table pour négocier un nouveau calendrier et s'entendre sur les modalités financières de ces décisions.

