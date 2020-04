L'Eurogroupe est "très proche d'un accord"

Les négociations entre les ministres des Finances de l'UE ont repris ce jeudi pour tenter de trouver un accord sur un plan de 540 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne suite à la pandémie de Covid-19. Leur précédente rencontre s'était soldée par un échec en raison d'une fracture profonde entre les pays du nord et du sud de l'Europe.

Après un premier round de discussions infructueuses, les ministres des Finances européens sont à nouveau réunis jeudi pour tenter de s'accorder sur la riposte à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Vu le risque de récession, il est impératif et urgent que les 27 États de l'UE s'entendent sur la relance économique.

Pas moins de 16 heures de négociations, de mardi à mercredi, n'ont pas suffi aux grands argentiers pour approuver un plan de relance de quelque 540 milliards d'euros. Les pourparlers ont révélé une fracture béante entre les pays du sud et du nord de l'Europe. Les Pays-Bas se sont montrés inflexibles sur l'application des conditions d'octroi des lignes de crédit dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité (MES).

Avant la rencontre, le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, a appelé les ministres à s'accorder sur "un plan ambitieux pour protéger notre économie contre cette menace commune".

240 milliards d'euros Le MES, créé en 2012 après la crise financière, permettrait d'affecter 240 milliards d'euros aux pays les plus fragilisés.

Mario Centeno se voulait confiant. "Nous sommes très proches d'un accord", a-t-il dit, "j'espère que nous ferons tous preuve, cette fois, d'un esprit de compromis, ce qui est à la base de notre union". En coulisses, on évoquait un compromis franco-allemand.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se voulait optimiste. "Un accord est possible aujourd'hui", a-t-il dit.

Un désaccord entre les ministres obligerait les chefs d'État ou de gouvernement à négocier entre eux une issue à la crise. Or, lors du dernier sommet, le 26 mars, les Vingt-sept furent incapables de prendre une décision.

"L'UE est en danger"

Le MES, créé en 2012 après la crise financière, permettrait d'affecter 240 milliards d'euros aux pays les plus fragilisés par la pandémie, comme l'Italie et l'Espagne. Ceux-ci pourraient emprunter à des taux très bas auprès des États les plus riches. Mais ce dispositif est assorti de conditions strictes. Une tutelle, pareille à celle qui fut imposée à la Grèce, à laquelle les pays du sud refusent de se plier.

L'Allemagne propose d'alléger les conditions prévues par le MES.

Les Pays-Bas, soutenus par l'Autriche, le Danemark et la Finlande, insistent pour que les États bénéficiaires respectent les conditions. Le ministre des Finances néerlandais Wopke Hoekstra, le plus dur dans cette bataille rangée, s'est attiré les critiques de plusieurs pays, dont la France. Avant la rencontre, il lâchait un peu de lest, acceptant que les conditions soient levées dans le cas des coûts sanitaires et médicaux. Mais il demeurait inflexible pour toute autre dépense.

"L'Union européenne est en danger s'il n'y a pas de solidarité." Pedro Sanchez Premier ministre espagnol

En outre, les pays du nord, rejettent la proposition de ceux du sud de créer un instrument nouveau, des "obligations corona", permettant de mutualiser la dette entre les États européens. Huit pays, l'Italie et l'Espagne en tête, demandent que ces eurobonds soient inscrits dans les conclusions de la réunion.

"L'Union européenne est en danger s'il n'y a pas de solidarité", a affirmé avant la rencontre le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé les États européens à "l'unité", estimant qu'un échec risquait d'entraîner "l'effondrement" du projet européen.

L'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est intervenu, lors d'une interview au journal Libération, pour soutenir les "obligations corona", jugeant "irresponsable" l'attitude des Pays-Bas.

La Belgique affirme adopter une position de compromis, mais elle est opposée à l'émission de nouvelles obligations européennes.

Vers un compromis

Selon plusieurs sources, la France et l'Allemagne se sont rapprochées ces dernières heures, au point d'aboutir à une proposition de compromis. Un fait rare, tant il faut des mois, en général, pour que ce type de compromis voit le jour. Pour la France, le blocage des Pays-Bas est "incompréhensible".

Le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, a insisté mercredi sur le fait que l'activation du MES ne voulait pas dire que "des commissaires ou une troïka viendraient dans les pays" bénéficiant de l'aide, en évoquant la mise sous tutelle de la Grèce après la crise de 2008.

Deux autres instruments seraient mis en œuvre si le plan de relance est adopté. La Banque européenne d'investissement (BEI) affecterait 25 milliards d'euros à un plan paneuropéen de garanties, ce qui permettrait de libérer 200 milliards d'euros d'investissements pour les entreprises des pays les plus fragilisés.