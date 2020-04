L'Europe à l'heure des premières tentatives de déconfinement

France, Italie, Espagne

Très durement frappée avec plus de 18.000 morts, et étranglée économiquement, l'Espagne s'est résolue lundi à autoriser les travailleurs à reprendre le chemin des usines et des chantiers, sous conditions strictes. Dix millions de masques y ont été distribués par des policiers et des volontaires dans les métros et les gares. Également à l'arrêt quasi total depuis plus d'un mois, l'Italie (plus de 20.000 morts) a, elle aussi, autorisé des réouvertures localisées et très limitées de certains commerces. Quatre mois après l'apparition du nouveau coronavirus en Chine, la pandémie a fait plus de 117.000 morts et provoqué le confinement de plus de la moitié de l'humanité.