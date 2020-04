L'Europe au chevet des industries du tourisme et des transports

L'UE planche sur des mesures pour soutenir les secteurs du tourisme et des transports, dévastées par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Une des mesures, l'émission de "bons à valoir" par les compagnies aériennes pour remplacer le remboursement des billets d'avions, a la faveur d'une majorité des Etats membres.

Les secteurs européens du tourisme et des transports sont parmi les plus touchés par les restrictions prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une situation catastrophique, face à laquelle l'Europe a du mal à réagir. Pour les Européens, planifier les vacances d'été est devenu une inconnue . Plusieurs sites touristiques se sont révélés en février dernier un puissant vecteur de propagation du coronavirus.

L'Union européenne s'est penchée ce mercredi sur des mesures pour atténuer l'impact de la crise, lors du collège hebdomadaire de la Commission et d'un Conseil informel des ministres européens des Transports.

Le transport et le tourisme dévastés

Le trafic aérien mondial a enregistré en mars la plus importante chute de son histoire, de 52,3% en un an, a révélé mercredi l'association internationale du transport aérien (Iata). Les chiffres d'avril seraient encore plus catastrophiques, tandis que la reprise serait lente. La moitié des avions dans le monde sont cloués au sol. Des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu.