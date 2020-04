L'Europe balise la voie du déconfinement pour ses États

Trois types de facteurs devront être pris en considération avant d'envisager un relâchement des mesures: une baisse soutenue de l’intensité de l’épidémie; une réserve de capacité de prise en charge médicale; et des capacités de surveillance de la maladie comme les tests à grande échelle et le traçage des contacts. À cet égard, l'utilisation d'applications pour mobile permettant le traçage et les alertes personnalisées sur le virus est encouragée - la Commission souligne qu’elles devront être utilisées uniquement sur base volontaire et dans le respect de la protection des données.