L'Europe demande à la Chine de libérer une citoyenne condamnée pour ses reportages à Wuhan

L'Union européenne a réclamé mardi à la Chine la libération immédiate de la journaliste Zhang Zhan et de plusieurs autres dissidents, au lendemain d'un feu vert européen rapprochant Bruxelles et Pékin d'un important accord sur les investissements.

"Mme Zhang a été soumise à de la torture et à des mauvais traitements pendant sa détention et son état de santé s'est gravement détérioré."

Emprisonnement de défenseurs des droits humains

"Selon des sources crédibles, Mme Zhang a été soumise à de la torture et à des mauvais traitements pendant sa détention et son état de santé s'est gravement détérioré. Il est essentiel qu'elle reçoive une assistance médicale adéquate", indique un communiqué des services du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'Union européenne réclame sa "libération immédiate" , ainsi que celle du défenseur des droits humains Yu Wensheng, un avocat dont la condamnation à quatre ans de prison a été confirmée le 13 décembre dernier par la justice chinoise, "sans donner à ses avocats la possibilité de présenter une déclaration de défense conforme à la procédure pénale chinoise", selon le communiqué.

Mais "les restrictions à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, l'intimidation et la surveillance des journalistes, les détentions, les procès et les condamnations de défenseurs des droits humains, d'avocats et d'intellectuels en Chine se multiplient et continuent d'être une source de graves préoccupations", soulignait mardi le porte-parole de Josep Borrell.