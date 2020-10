L'Europe dévoile sa nouvelle carte commune du coronavirus, couverte de rouge

Mais essayons de voir le verre à moitié plein, il y a aussi certaines régions encore vertes sur la carte, bien qu'elles soient plutôt rares. La Norvège et la Finlande sont en partie vertes, tout comme le sud de la Grèce. L'Italie, les États baltes et certaines régions du Portugal, de la Grèce et de la Scandinavie deviennent eux orange .

Pour plus de cohérence

Sur base de ces données, l'ECDC attribue un code couleur aux différents pays. Le vert correspond à moins de 25 cas confirmés pour 100.000 habitants et à un taux de positivité inférieur à 4 %. La couleur orange indique elle moins de 50 cas confirmés pour 100.000 habitants et un taux de positivité supérieur à 4 % (ou 25 à 150 cas confirmés pour 100.000 habitants et un taux inférieur à 4 %), et le rouge est utilisé lorsqu'il y a 50 cas ou plus pour 100.000 habitants et au moins 4 % de tests positifs (ou plus de 150 cas positifs pour 100.000 habitants, quel que soit le taux de positivité).