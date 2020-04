L'Europe divisée sur la réponse économique à la pandémie de Covid-19...

Le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, propose d'activer une ligne de crédit allant jusqu'à 240 milliards d'euros via le Mécanisme européen de stabilité (MES).

Les ministres des Finances européens restent divisés à la veille d'un important Eurogroupe sur la réponse à fournir à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. L'Allemagne tente d'imposer un compromis, mais il ne suffit pas aux pays du Sud partisans de la création d'"obligations corona".

Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent ce mardi par visioconférence pour tenter de s'entendre sur la réponde à donner à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. La réaction européenne tarde en raison de vieilles divisions entre les États du nord et du sud de l'Europe sur la rigueur budgétaire, alors qu'une importante récession menace l'économie européenne. Ces jours sont cruciaux pour une Europe qui joue sa crédibilité.

Les 19 ministres faisant partie de l'Eurogroupe seront rejoints par les pays non membres de la zone euro afin de donner plus de poids à une décision commune, alors que l'Europe est profondément divisée sur le moyen de soutenir les économies les plus fragilisées par la crise.

240 milliards d'euros Une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 240 milliards d'euros pourrait être ouverte via le Mécanisme européen de stabilité (MES).

Le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, estime qu'une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 240 milliards d'euros pourrait être ouverte via le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d'urgence créé en 2012 pour répondre à la crise de la dette. Ce montant correspond à 2% du PIB de la zone euro. C'est la limite des prêts pouvant être octroyés par pays selon le MES.

Lors du dernier Conseil européen, le 26 mars, les 27 États de l'UE avaient affiché leur division sur la méthode pour soutenir les économies européennes. Les États du Nord, Allemagne et Pays-Bas en tête, s'étaient opposés à la proposition de neuf pays, la France et ceux du sud de l'Europe, d'émettre des "obligations corona" qui permettraient de mutualiser la dette entre Européens. Les pays les plus riches de l'Union, partisans de la rigueur budgétaire, sont traditionnellement opposés à ce type d'aide envers des États accusés de laxisme.

La Belgique opposée aux "obligations corona"

L'Allemagne pourrait lâcher un peu de lest lors de l'Eurogroupe en soutenant une ligne de crédit sous le régime du MES à des conditions de surveillance plus souples que lors de la crise grecque. Berlin s'oppose toujours aux "obligations corona", mais propose un compromis en assouplissant les conditions d'activation du MES.

"Nous n'avons pas besoin d'une troïka, d'inspecteurs et d'un programme de réforme pour chaque pays élaboré par la Commission", écrivent les ministres des Finances Olaf Scholz et des Affaires étrangères Heiko Maas, dans une lettre ouverte publiée ce lundi. "Ce dont nous avons besoin, c'est d'un soulagement rapide et ciblé. Le MES peut fournir précisément cela si nous l'ajustons sensiblement."

Le gouvernement belge semble s'aligner sur la proposition allemande. Le ministre des Finances Alexander De Croo a été très clair à la veille de l'Eurogroupe, la Belgique ne soutiendra pas les "obligations corona". Pour le ministre libéral, les instruments existants fournissent suffisamment de possibilités sans qu'il soit nécessaire de recourir à une surveillance stricte telle que celle qui avait été imposée à la Grèce. "La situation actuelle n'est pas liée à un comportement risqué d'un État comme c'était le cas après 2008", résume-t-il.

"Un nouveau plan Marshall"

Les pays du Sud ne désarment pas. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez appelle au lancement d'un "nouveau plan Marshall", de même que Mario Centeno, qui est aussi ministre des Finances du Portugal. Ce plan serait financé par un "nouveau mécanisme de mutualisation de la dette" tablant sur une solidarité entre pays du sud et du nord de l'Europe.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen évoque, elle aussi, un plan Marshall. Sans "obligations corona", mais à travers un mécanisme déjà existant, le Cadre financier pluriannuel (CFP), le budget à long terme de l'UE (2021-2027), un montant de mille milliards d'euros sur lequel les Vingt-sept peinent à s'entendre. La Commission prépare une nouvelle proposition de CFP.

Deux commissaires européens, le Français Thierry Breton et l'Italien Paolo Gentiloni, se sont distingués de la présidente von der Leyen dans une lettre ouverte au Corriere della Sera où ils soutiennent l'émission d'obligations à long terme.

"Nous souhaitons un plan Marshall pour l'Europe." Eric Mamer Porte-parole de la Commission européenne

"Nous souhaitons un plan Marshall pour l'Europe", a insisté ce lundi Eric Mamer, le porte-parole de la Commission, interrogé sur ces divergences au sein de l'exécutif européen, "le CFP est le meilleur outil permettant d'atteindre le niveau d'investissement pour le plan de relance".