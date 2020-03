L'Europe en quête d'une gestion de crise solidaire

La présidente de la Commission européenne n’a pas mâché ses mots jeudi pour dénoncer la façon dont les États membres ont réagi à la crise sanitaire du Covid-19. "L'histoire de ces dernières semaines est douloureuse à raconter", a regretté Ursula von der Leyen devant un Parlement européen réuni en visioconférence : "Quand l'Europe a vraiment besoin d'un esprit "tous pour un", trop nombreux sont ceux qui ont commencé par répondre "juste pour moi". Fermeture de frontières injustifiée et refus d’exportation de matériel médical pour l’Italie ont montré une Europe fracturée, des nations "en contradiction avec l'esprit européen". Sans parler des stratégies à géométrie variable adoptées face à la pandémie – les compétences sanitaires sont nationales, une coordination était trop demander.

Certes, quelques touches de blanc se sont depuis invitées sur ce tableau noir, avec la prise en charge transfrontalière de personnes infectées ou l’envoi de masques à l’Italie. Avec aussi l’activation d’outils européens pour renforcer les efforts de recherche médicale, ou faciliter à court terme la tâche des États dans leur réponse à la crise économique. Mais Von der Leyen a posé une question fondamentale - elle recevra quelques heures plus tard un écho dans la voix du président du Parlement David Sassoli : "Ce virus va-t-il nous diviser de façon permanente entre riches et pauvres? […] Ou allons-nous devenir un continent fort, un acteur sur lequel on doit tenir compte sur la scène internationale?"