L'Europe face à la 2e vague, quelles nouvelles mesures en Belgique?

L'Irlande du Nord a annoncé pour un mois les mesures les plus contraignantes au Royaume-Uni. Les pubs et restaurants devront fermer à partir de vendredi, les vacances scolaires seront étendues à deux semaines et les commerces ne pourront plus vendre d'alcool à partir de 20h00. Les rassemblements de plus de 15 personnes, hormis les événements sportifs autorisés, seront interdits. Le télétravail devra être mis en œuvre sauf quand c'est impossible et les universités devront donner autant que possible des cours en ligne.