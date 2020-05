L'Europe lance une riposte mondiale contre la pandémie de Covid-19

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a piloté lundi une riposte internationale à la pandémie de Covid-19 en levant 7,4 milliards d'euros pour développer un vaccin, un traitement et des tests contre le virus. Des dizaines de dirigeants du monde entier ont répondu présents.

Des dirigeants du monde entier, à l'exclusion des États-Unis , ont participé lundi à une grande conférence des donateurs initiée par l'Union européenne pour réunir l'argent nécessaire au développement d'un traitement, d'un vaccin et de tests pour soigner le Covid-19.

Cette conférence, "Coronavirus Global Response", était orchestrée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen . L'ambition de départ était de réunir 7,5 milliards d'euros . Tour à tour, l'Allemande a donné la parole aux donateurs. Trois heures plus tard, l'objectif de 7,4 milliards était atteint. La récolte de dons se poursuivra dans les jours à venir.

"Ce sera l'effort de l'humanité contre le virus"

L'Italie et l'Espagne, parmi les pays les plus touchés par la pandémie, ont participé à l'effort collectif. Rome a versé 72 millions d'euros et Madrid 125 millions.