L'Europe peine à s'accorder sur la relance économique

Les ministres des Finances de l'UE étaient réunis mardi pour préparer la relance après la pandémie de Covid-19, alors qu'une importante récession menace l'économie européenne . Un plan de plus de 500 milliards d'euros était sur la table. À l'heure de mettre sous presse, d'importantes divergences subsistaient entre les pays du Nord et du Sud sur la question des "obligations corona" . Un accord sur le plan était possible, selon une source, moyennant la reconnaissance que le débat sur les "obligations corona" se poursuivra.

Un plan de "grande envergure"

La Commission européenne propose d'affecter 100 milliards d'euros à la protection des chômeurs partiels via le programme Sure ("Support to mitigate unemployment risks in emergency"). Ce plan fonctionne comme un mécanisme de mutualisation des garanties financières des États membres. Les gouvernements européens débloqueront 25 milliards d'euros qui serviront de garantie pour que la Commission puisse emprunter 75 milliards sur les marchés. L'argent sera destiné en priorité aux pays les plus touchés, comme l'Italie et l'Espagne. La Belgique fournira 850 millions d'euros au programme Sure.