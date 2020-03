L'Europe profite du temps acheté par la BCE pour réfléchir à son plan anticrise

Question de principe

Dimanche, c’est un plan Marshall européen qu’a demandé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, en référence au plan américain lancé après-guerre pour soutenir le redressement de l'Europe. Quelques jours plus tôt, l’Italie demandait la création de "Corona bonds", emprunts communs pour financer les services de santé et limiter les dégâts économiques de la crise.

"La discussion est difficile, mais elle est devenue un peu moins urgente maintenant que la Banque centrale européenne (BCE) a acheté un peu de temps", observe l'économiste Nicolas Véron, membre du think tank Bruegel. Le 18 mars, la BCE avait dégainé un programme d'urgence de rachat de dettes pour 750 milliards d'euros, Christine Lagarde précisant qu'il n'y a "pas de limite à son engagement envers l'euro". Pour Nicolas Véron, la question à ce stade ne devrait pas tant être si ou comment le MES ou un autre outil doit intervenir. "C'est plutôt un problème de principe: quel est le type de dépense sur lequel il y a un partage du risque et quelle est la nature de ce partage du risque. Une fois qu'il y aurait un accord politique, alors il pourrait y avoir une discussion sur l'ingénierie institutionnelle", considère-t-il.

Voies praticables

Dans les faits pourtant, la discussion porte aussi sur la manière. "À ce stade, on se concentre sur ce qui est réalisable, ce sur quoi l'ensemble des États membres peuvent se mettre d’accord, et il y a des voies qui ont l'air d'être un peu plus praticables que d’autres…", observe une source diplomatique, en pointant le Mécanisme européen de stabilité (MES). Le MES draine de l’argent sur les marchés qui est garanti par les gouvernements – en un sens, il s’agit déjà d’une forme d’obligations communes. Il est doté d’une force de frappe de 410 milliards d’euros: si on y fait appel, faudra-t-il tout utiliser, voire le renforcer? Le cas échéant selon quelles conditionnalités? Faudrait-il au contraire explorer d’autres formes de mise en commun des risques? Rien n’est arrêté, mais "il y a une volonté politique d’explorer le sujet", indique une autre source proche des discussions.