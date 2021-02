L'Europe s'inquiète de la prolongation belge de l'interdiction des voyages non-essentiels

Entrée en vigueur le 27 janvier dernier et annoncée initialement jusqu'au 1er mars, l'interdiction de voyages non-essentiels pour lutter contre la pandémie de coronavirus n'est pas conforme aux recommandations en la matière adoptée par les États membres eux-mêmes. Ces recommandations ne préconisent que de décourager fortement les déplacements de et vers les zones les plus à risque.