L'Europe tente d'éviter que les banques ne ferment le robinet de crédit

La Commission européenne veut assouplir temporairement les règles prudentielles et encourager les banques à utiliser toutes les flexibilités possibles pour prêter davantage aux ménages et entreprises. Ces mesures pourraient soutenir jusqu'à 450 milliards d'euros de prêts supplémentaires cette année.

Les banques ont les reins bien plus solides que lors de la dernière crise, elles doivent cette fois faire partie de la solution, estime la Commission européenne. Elle présentait ce mardi un "paquet bancaire" fait de propositions législatives et de guidances dans l'espoir de pousser les banques à soutenir davantage l'économie réelle pendant la pandémie en continuant de faire fonctionner la machine à prêts. "Nous aidons les banques à soutenir les ménages et entreprises, elles doivent maintenir les robinets de liquidités ouverts", a résumé mardi le vice-président de la Commission en charge de l'économie, Valdis Dombrovskis.