L'Hôtel Métropole s'apprête à fermer ses portes

Lockdown, attentats, travaux piétonnier et maintenant le Covid-19 auront eu raison du mythique palace bruxellois.

C’est un joyau du patrimoine bruxellois qui s’apprête à disparaître. Le prestigieux Hôtel Métropole , situé place De Brouckère, en plein centre de Bruxelles , se voit contraint d’envisager l’arrêt de son activité . C’est ce qu’a communiqué mercredi la direction aux représentants du personnel. Le Métropole compte 129 salariés. Seule l’activité hôtelière est concernée. La société SA Hôtel Métropole, propriétaire et exploitante du bâtiment, possède aussi un patrimoine immobilier dans le quartier, notamment trois surfaces commerciales rue Neuve.

Le lockdown de 2015, les attentats de Bruxelles en 2016, les longs travaux du piétonnier bruxellois et à présent la crise du Covid-19 auront donc raison du seul 5 étoiles de la capitale resté indépendant. "C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", commente, amer, Charles-Henry Bervoets, adminsitrateur de la société.

Cinq années de pertes

Résultat: depuis 2015, le Métropole était dans le rouge. En 2018, selon les derniers chiffres officiels, la SA Hôtel Métropole affichait pourtant un chiffre d’affaires en hausse de 13% à 13 millions d’euros et était parvenu à réduire ses pertes d’exploitation de 673.000 à 165.000 euros.

Mais en 2019, la situation s'est à nouveau dégradée. "Depuis cinq ans, l'activité hôtelière enregistrait chaque année entre 1 et 1,5 million d'euros de pertes, souligne Charles-Henry Bervoets. 2020 s'annonçait bien meilleure avec la clôture des travaux du piétonnier mais tout s’est effondré avec la pandémie et les mesures de confinement. Il nous était impossible de poursuivre l'activité."

En outre, son indépendance fait qu’il n’a jamais pu bénéficier d’économies d’échelle qu’aurait permis son appartenance à un grand groupe , même si, confie un observateur, il a toujours été "géré en bon père de famille". Un éventuel sauvetage pourrait-il venir de pareil opérateur? Charles-Henry Bervoets n'y croit pas trop. "Nous avons déjà eu par le passé des contacts avec de grands groupes, c'était déjà compliqué et la situation actuelle ouvre peu de perspectives de reprise", lache-t-il tout en ne voulant pas se projeter plus loin.

Un palace mythique

Le Métropole est sans doute l’hôtel le plus emblématique de la capitale. D’autant qu'il a toujours été aux mains des héritiers des familles fondatrices . L’hôtel a été lancé en 1895 par les célèbres brasseurs Wielemans-Ceuppens. En 2017, ceux-ci ont cédé les 50% qu’ils détenaient dans l’affaire à leurs cousins, la famille Bervoets qui détenait déjà les autres 50%.

Cette dernière est toujours aux commandes de ce palace qui compte 265 chambres ont une vingtaine de suites, le célèbre Café Métropole, le Bar 31, des salles de séminaires et une vaste terrasse donnant sur la place De Brouckère. Incarnation du style "Belle époque", il a servi de décors à des dizaines de films et accueilli les plus grandes stars.