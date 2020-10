L'Irlande reconfine pour six semaines

Les écoles resteront cependant ouvertes. En revanche, les commerces non essentiels vont devoir tirer le rideau, les restaurants et les pubs ne pourront plus faire que de la vente à emporter et les déplacements à plus de cinq kilomètres de chez soi seront proscrits. Les hôtels pourront rester ouverts, mais seulement si leurs chambres sont nécessaires pour l'accueil de salariés ou de travailleurs essentiels.