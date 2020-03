L'Iweps parie sur une reprise en V pour l'économie wallonne

Malgré une récession inévitable en 2020, l'Institut wallon de l’évolution de la prospective et de la statistique estime que l'activité économique devrait rebondir en Wallonie au deuxième semestre.

Dans son tout dernier numéro de "Tendances économiques", dont les analyses se sont terminées le 26 mars, l’Institut wallon de l’évolution de la prospective et de la statistique (Iweps) a tenté de mesurer l’impact de la crise du coronavirus sur l'économie de la Wallonie. Les réponses sont évidemment à prendre avec des pincettes tant que la situation sur le front sanitaire n'est pas plus claire. "À ce stade, l’impact économique de la crise sanitaire ne peut être précisément déterminé ni quantifié de façon fiable. Il est de notre rôle de donner des éléments d’analyse, mais ce numéro des 'Tendances économiques' ne propose – exceptionnellement – aucun chiffrage de la prévision de croissance de 2020."

Trou d'air

Cette précaution d'usage n’empêche pas l’IWEPS d’échafauder un scénario de reprise. Il part d’une condition préalable. "La propagation du virus est endiguée et les mesures de confinement progressivement levées avant l’été." À partir de là, et ce malgré une récession inévitable pour la Wallonie en 2020, "aux troisième et quatrième trimestres, la croissance de l’activité économique devrait repartir à la hausse, grâce à des effets de rattrapage et aux mesures publiques de soutien".

Rebond des exportations fin 2020

Le premier semestre effacé, "un rebond global de l’activité économique mondiale et des échanges commerciaux pourra se mettre en place d’ici l’été". L’Iweps parie même sur une "perspective de croissance très favorable pour l’année 2021". L’Iweps s’attend ainsi à un rattrapage de production qu’il y aura à effectuer, notamment par la Chine. "Les expériences passées de crise sanitaire tendent à montrer que la reprise peut être particulièrement rapide et vigoureuse, une grande partie de l’activité non réalisée durant la période affectée étant reportée sur les trimestres ultérieurs." Selon ce scénario, "les exportations wallonnes devraient rebondir sensiblement en deuxième partie d’année 2020."

Au niveau du marché de l’emploi, l’étude se montre également optimiste. "Si les mesures des autorités publiques pour soutenir les entreprises et les ménages portent leurs fruits, le marché de l’emploi ne serait que légèrement affecté par ce choc." Les besoins en main-d’œuvre, en contraction actuellement, seront par ailleurs soutenus par les aides publiques. "Nous considérons que l’on ne devrait pas observer de trop lourdes pertes nettes d’emplois." L’IWEPS rappelle notamment que "des pénuries semblaient caractériser certains segments du marché du travail avant l’émergence du coronavirus".

Le pouvoir d’achat des ménages pourrait également se maintenir en 2020 grâce aux "effets négatifs du choc pétrolier observé depuis la fin février". Parallèlement, "les politiques budgétaires et monétaires expansionnistes qui se mettent en place pour contrer les effets du Covid-19 devraient favoriser une reprise assez vive des dépenses de consommation et des investissements des agents économiques en deuxième partie d’année 2020."

