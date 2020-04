L'OMS appelle à une levée progressive du confinement

► Le cours du baril de WTI , référence pour les États-Unis, s'est effondré ce lundi et a clôturé à -37,63 dollars le baril, un crash historique. Du jamais vu, alors que le baril de Brent, lui, n'a perdu qu'un peu plus de 5% . Le niveau d'engorgement du pétrole américain explique cette déconvenue.

► Au total, 4.920 patients sont hospitalisés en Belgique. 232 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. 1.071 patients se trouvent actuellement en soins intensifs , soit une diminution de 10 patients en un jour. 8.895 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars. 5.828 décès ont été rapportés au total , soit une augmentation de 168 décès au cours des dernières 24 heures.

► La France a passé ce lundi la barre des 20.000 personnes tuées par le coronavirus, avec 547 nouveaux décès enregistrés depuis dimanche. En Italie , le nombre de malades du Covid-19 a baissé pour la première fois, passant à 108.237, soit 20 de moins que la veille. Au Royaume-Uni , la pandémie de coronavirus a fait 449 morts supplémentaires, soit le plus faible bilan quotidien publié depuis le 6 avril.

► Nous allons vers un déconfinement progressif. " Il y a plusieurs indicateurs qui vont dans le bon sens et qui continuent à aller dans le bon sens", explique Emmanuel André, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19. "Nous savons que ces résultats sont le travail que nous avons fait ces dernières semaines. Et donc oui, par définition, nous allons vers ce qu'on appelle un déconfinement.

► Les acteurs de l'enseignement francophone et plusieurs ministres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la ministre de l'Education, Caroline Désir, ont tenu ce lundi une réunion de travail afin de réfléchir aux conditions et modalités pratiques pour un retour à l'école dans le cadre de la future stratégie de sortie du confinement. Aucune mesure n'a toutefois été décidée ce lundi, une nouvelle réunion étant déjà programmée mercredi à 14h30. Lire | Un épais brouillard plane sur la fin de l'année dans les écoles

► Les recyparcs wallons rouvrent progressivement leurs portes à partir de ce lundi, sous des conditions strictes et avec des horaires adaptés pour certains. >> Les détails ici Les recyparcs wallons rouvrent petit à petit

► Le Service Pensions reste toujours accessible via le site mypension.be ou le 1765, même si les Pointpensions restent temporairement fermés en raison des mesures contre le coronavirus, indique lundi le SPF Pensions.

► La baisse de volume des ventes d'essence (95 et 98) est "vertigineuse" après un mois de confinement pour contrer la propagation du coronavirus et avoisine les 80 à 85%, indique lundi la Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants.