L'UE et le Japon se coordonnent contre le Covid-19, les États-Unis s'isolent

Le Premier ministre du Japon Shinzo Abe s'entretiendra mardi avec les présidents du Conseil européen Charles Michel et de la Commission Ursula von der Leyen.

Les dirigeants de l'Union européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen, rencontrent le Premier ministre japonais Shinzo Abe pour coordonner leur lutte contre le Covid-19 et leur stratégie lors du prochain G7 face à un président Trump de plus en plus isolationniste.

Alors que les États-Unis se sont lancés dans une guerre contre l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Union européenne et le Japon se rapprochent autour de la recherche d'un vaccin et de leur partenariat économique.

Les présidents du Conseil européen, Charles Michel, et de la Commission, Ursula von der Leyen, rencontrent ce mardi par vidéoconférence le Premier ministre du Japon Shinzo Abe.

"Une chose est certaine à propos de cette crise, c'est que personne ne pourra la résoudre seul, il faut une réponse multilatérale." Un haut fonctionnaire européen

Ce sommet sera centré sur la gestion de la crise sanitaire et la recherche d'un vaccin contre le virus. "Une chose est certaine à propos de cette crise, c'est que personne ne pourra la résoudre seul, il faut une réponse multilatérale", dit un haut fonctionnaire européen.

Course au vaccin

Le président Trump s'est lancé dans une course au vaccin qu'il entend réserver en priorité aux États-Unis. Il menace de retirer son pays de l'OMS en raison de sa gestion de la pandémie, accusant l'agence d'être "la marionnette" de la Chine.

L'Europe et le Japon rappelleront mardi "l'importance de l'OMS dans la lutte contre le coronavirus". Ils se diront prêts "à assister les pays les moins développés à affronter la pandémie". Tokyo et Bruxelles entendent collaborer à la recherche et au développement d'un vaccin qui serait disponible partout dans le monde.

Les dirigeants prépareront le sommet entre l'Europe et le Japon qui doit avoir lieu à Tokyo "d'ici la fin de l'année", où ils se retrouveront physiquement.

Préparation du G7

La convocation récente d'un G7 en juin par le Président des États-Unis pousse aussi Japonais et Européens à intensifier leur coordination.

"L'Europe et le Japon vont comparer leurs notes pour le G7 et définir leurs objectifs communs. Ils veulent une réponse mondiale et effective à la pandémie ainsi qu'un accès universel au vaccin", poursuit cette source.

Les dirigeants des sept États les plus avancés du monde, détenant deux tiers de la richesse mondiale, doivent se rencontrer à Camp David (Washington) fin juin. Ce G7 sera l'occasion pour Donald Trump de renforcer sa stature internationale à six mois de l'élection présidentielle. Et de corriger sa communication, après avoir commis plusieurs lourdes erreurs durant la crise sanitaire. Près de 100.000 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis.

Lire aussi | Trump veut un G7 symbolisant la "normalisation"

Tous les dirigeants, dont la chancelière allemande Angela Merkel, n'ont pas encore répondu. Charles Michel et Ursula von der Leyen s'y rendront.

Vu les tensions entre l'UE et les États-Unis, il est essentiel pour les Européens de se coordonner avec le Japon et les autres pays, comme le Canada, pour tenter de mettre fin à la stratégie du chaos menée par Donald Trump. L'UE veut promouvoir un retour au multilatéralisme, alors que le Président américain est occupé à sortir son pays de quatre traités de non-prolifération nucléaire et s'est mis en tête d'effectuer un essai nucléaire.

Partenariat économique

Les dirigeants européens et japonais aborderont aussi leur partenariat économique, un accord commercial couvrant un tiers du commerce mondial. Ils échangeront aussi sur la Chine, "un pays difficile pour les deux économies, qui défie aujourd'hui l'ordre mondial", dit une source.

830 décès 830 personnes sont décédées du Covid-19 au Japon, sur une population de 126 millions d'habitants.

Le Japon, qui vient de lever l'état d'urgence, devrait aussi aborder avec les Européens la réouverture des frontières de l'UE à ses ressortissants, le tourisme japonais étant une ressource importante en Europe.