L'UE prépare un rétablissement progressif des voyages

Levée des restrictions aux frontières

En résumé, la libre circulation devrait reprendre entre les États appliquant les mêmes règles de distanciation et à situation épidémiologique semblable. La levée des restrictions devrait aussi se faire de manière non discriminatoire. Si un pays A applique les mêmes règles de distanciation qu'un pays B et un pays C, l'entrée dans le pays A devra être autorisée pour les ressortissants des pays B et C. La deuxième phase serait un retour complet à la normale, à la libre circulation pleine et entière prévue dans le code Schengen. Ce retour progressif à la libre circulation devrait apporter des clarifications au secteur du tourisme, très touché par la crise. Il représente à lui seul 10% du PIB européen et 12% des emplois.