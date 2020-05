L'UE veut une réouverture des frontières pour sauver le tourisme

La Commission européenne a adopté mercredi des recommandations pour encourager les États de l'UE à rouvrir progressivement leurs frontières et encadrer la reprise des activités des secteurs du tourisme et du transport , alors que la pandémie de Covid-19 ralentit un peu partout en Europe.

"Nous nous interrogeons à propos de notre été, nous pensons aux lieux que nous aimons visiter, à la mer, à la montagne, dans nos villes et à la campagne. Ces endroits sont prêts à accueillir à nouveau des touristes", résume Margrethe Vestager , la vice-présidente de la Commission européenne, " mais nous devons réintroduire cela en toute sécurité ".

Pour la commissaire danoise, il n'est pas trop tard pour sauver la saison touristique tout en protégeant les voyageurs . Le tourisme représente "10% du PIB européen" et "des millions d'emplois" . Ces recommandations visent à assurer la sécurité des voyageurs . La Commission invite ainsi les compagnies aériennes à imposer le port du masque lors du vol. Elle ne recommande pas, par contre, de maintenir un siège vide entre les passagers. Il est également prévu que les États se coordonnent pour organiser la traçabilité des déplacements par une application utilisée sur base volontaire.

La Commission mettra aussi en place un site internet et une carte interactive avec toutes les informations à destination des touristes.

La Belgique risque une sanction

Commissaire européen à la Justice et à la Protection des consommateurs

En même temps, l'exécutif européen encourage les voyageurs à recourir au "bon à valoir" afin de faciliter la tâche des opérateurs en manque de liquidité en raison de la crise. Elle a adopté mercredi une recommandation visant à rendre ces bons "plus attractifs" .

Plusieurs États, dont la Belgique, ne respectent pas la règle du remboursement . "Une douzaine d'États ont pris des décisions contraires en rejetant le remboursement et en rendant le bon obligatoire", regrette Didier Reynders (MR) commissaire à la Justice et à la Protection des consommateurs, "si les États membres ne se mettent pas en conformité, nous n'hésiterons pas à examiner les recours possibles, dont celui en infraction".

La ministre belge de l'Économie, Nathalie Muylle (CD&V) avait, dans un premier temps, autorisé les compagnies à émettre uniquement un bon à valoir à la place du remboursement d'un voyage . Après avoir été rappelée à l'ordre par la Commission, elle a autorisé les compagnies aériennes à émettre un "bon à valoir" valable durant 12 mois, au lieu d'un remboursement. Passé ce délai, le voyageur peut toutefois obtenir un remboursement en espèce, celui-ci devant intervenir dans les six mois.

Didier Reynders, commissaire européen à la Justice et la Protection des consommateurs, a rappelé la règle du remboursement des billets d'avions.

"La Belgique est en contradiction avec la législation européenne en raison du caractère obligatoire du bon à valoir", maintient Didier Reynders. Le commissaire belge a envoyé une lettre aux États de l'UE en rappelant la législation européenne en la matière. "On écrit, ce n'est pas encore une mise en demeure, dit-il. A défaut de se mettre en ordre, il y aura une sanction." Nathalie Muylle s'est abstenue de réagir. "Dès que nous aurons reçu la lettre, nous réagirons en concertation avec les autres États européens appliquant des mesures semblables", confie-t-on au cabinet de la ministre.

Rouvrir les frontières

L'UE veut éviter que les États prennent des mesures en ordre dispersé, comme ce fut le cas au début du confinement. La réouverture des frontières devra se faire de façon "concertée" et "non discriminatoire", insiste la Commission. "Il ne sera pas possible de procéder à une levée des restrictions uniquement pour une nationalité", selon Ylva Johansson, la commissaire aux Affaires intérieures.