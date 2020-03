L'UNamur présente une nouvelle technique pour diagnostiquer le Covid-19

La technique développée par l’équipe de Benoît Muylkens, professeur expert en virologie et directeur de l'Unité de recherche vétérinaire intégrée de l'UNamur, est basée sur des tests chimiques connus qui permettent de mettre en évidence l’élément clé du virus, son information génétique. "Il s'agit d'un procédé d'extraction manuelle du code génétique du virus à l'aide d'un composé chimique, d'une hotte et d'une centrifugeuse", a expliqué le scientifique. Son seul handicap est que cette technique nécessite une plus grande main-d'œuvre. Mais elle permet le diagnostic en support des laboratoires de référence, aujourd’hui saturés. Selon ses promoteurs, elle est partageable et peut être utilisée partout dans le monde.