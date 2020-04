L'UWE appelle l'État à défendre les fleurons industriels

Anticiper les OPA hostiles

Derrière cette crainte, l’UWE en appelle au protectionnisme et demande aux gouvernements d’anticiper ce risque. "Il faut se préparer à ce que l’État belge (le Fédéral à travers la SFPI ou la Région wallonne via ses outils économiques, NDLR) protège ses sociétés en prenant éventuellement des participations dans ces activités devenues vulnérables avec la crise. Il faut éviter que toutes ces entreprises passent sous pavillon étranger et délocalisent du même coup leur centre décisionnel."

Même si elle n’a pas, ou plus, de mécanismes de protection contre une attaque financière, la société liégeoise dispose de différents seuils de déclaration de transparence (3%, 5% et 10%) comme autant de sonnettes d’alarme contre un éventuel prédateur. Mais, parce qu’on n’est jamais trop prudent, EVS soumettra à la réflexion de la prochaine AG, le mécanisme des votes doubles pour fidéliser les actionnaires sur le long terme.

Chez IBA, le capital est solidement fixé par "l’ancrage belge" qui totalise près de 40% du capital. Ce qui rend la perspective d’une OPA quasi impossible. D’autant plus que depuis le 10 mars dernier, IBA octroie le double vote à ses actionnaires les plus fidèles. Pour Mithra, la question se pose encore moins puisque le fondateur François Fornieri et son partenaire Marc Coucke détiennent ensemble plus de 43% du capital, auxquels s’ajoute la part de l’invest liégeoise Noshaq de 12,3%.