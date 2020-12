L'UZ Gent teste le vaccin de CureVac à grande échelle

Le Centre de vaccinologie de l'UZ Gand va tester le vaccin pour analyser son efficacité et voir s'il est possible d'envisager de travailler avec ce vaccin. "Afin de vacciner la population du monde entier, on a besoin de plusieurs vaccins", a expliqué Isabel Leroux-Roels. "Cette étape de la phase 3 de l'étude de ce vaccin est également une bonne nouvelle pour le développement ultérieur et la potentielle approbation d'un vaccin supplémentaire afin de lutter contre le Coronavirus".