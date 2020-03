L'absence de saisonniers pèsera sur les récoltes du printemps

La récolte des fruits et légumes du printemps est menacée. En cause: le manque de travailleurs saisonniers, majoritairement des Européens de l'Est, bloqués aux frontières à cause du coronavirus.

Chaque année, plus de 55.000 travailleurs saisonniers, venus essentiellement de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie, se rendent en Belgique.

Le problème concerne toute l'Europe occidentale (France, Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Suisse...). Chez nous, ils sont plus de 55.000 - 6.500 en Wallonie - à venir essentiellement de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie pour assurer les plantations et les récoltes. Mais l'épidémie de coronavirus est passée par là et a fermé les frontières. Plus de 90% des saisonniers seront donc portés manquants.