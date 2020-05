L'allocation pour congé parental "corona" augmentée de 25%

A temps partiel uniquement

Pour déposer sa demande, le travailleur ne doit avertir son employeur que trois jours à l'avance . Des délais plus courts peuvent également être fixés d'un commun accord. Le congé parental peut être pris en une fois jusqu'à la fin de la mesure ou durant un ou plusieurs mois ou semaines qui se succèdent ou non. Il nécessite toujours l'accord de l'employeur.

Conversion possible

Il est également possible de convertir un congé parental en cours en un congé parental "corona" ou de suspendre temporairement un congé parental et de prendre un congé parental corona.

"A partir du 4 mai, de nombreuses entreprises vont reprendre leurs activités et à partir du 18 mai, les écoles vont progressivement rouvrir. Pour les parents qui travaillent ou qui retournent au travail, il n'est pas facile d'organiser la garde de leurs enfants. Grâce à un congé parental supplémentaire temporaire, nous voulons permettre aux parents de concilier plus facilement travail et famille pendant la période de redémarrage. Comme il existe désormais une base juridique pour le congé parental "corona", les travailleurs et les employeurs peuvent commencer à conclure des accords à ce sujet à partir de lundi", indique la ministre Muylle dans un communiqué.