L'année 2020 a emporté environ 17% de Belges en plus de la normale

En Wallonie et à Bruxelles, la surmortalité durant la seconde vague concerne davantage le groupe d'âge des 65-84 ans que celui des 85 ans et plus.

Statbel et Sciensano ont établi un premier bilan de la surmortalité du cru 2020, marqué évidemment par les deux vagues de la pandémie, mais aussi la canicule du mois d'août.

Le constat était établi depuis belle lurette; restait à le préciser. Le cru 2020, malmené par les deux vagues de l'épidémie de coronavirus, mais aussi une canicule au mois d'août, afficherait un lourd bilan humain. À quel point exactement? Les données - provisoires, pour la version définitive, prière d'attendre juin - de mortalité publiées ce vendredi par Statbel permettent de tirer un premier, et sinistre, bilan.

En 2020, la Belgique a enregistré 127.134 décès. Soit 18.389 de plus qu'en 2019. Soit, précise encore Statbel, 16% en sus de la moyenne des trois années précédentes. Soit, si l'on veut remonter plus loin dans le temps, 17,72% de plus que la moyenne sur dix ans, de 2010 à 2019, qui est de 107.998 morts annuels, a-t-on établi. Et que 2020 dépasse de 19.136 unités.

Moins de décès chez les moins de 65 ans

À noter que c'est en Wallonie que l'on compte le plus de décès - proportionnellement s'entend bien. Et ce, pour presque toutes les classes d'âge. Soulevons encore que ce lourd tribut belge aura été essentiellement payé par les plus de 64 ans, les plus jeunes présentant un taux de mortalité inférieur à la moyenne des dix années précédentes. Un phénomène d'autant plus marqué pour les moins de 25 ans (-30,62%).

Attention, souligne toutefois l'office belge de statistique. Même si la mortalité se révèle assez stable dans le temps, les données ci-dessus ne tiennent "pas compte de l’évolution de la structure de la population". Parce que la population belge ne cesse de s'agrandir. Et de vieillir, puisque de 2010 à 2020, le nombre de Belges affichant 85 ans ou plus au compteur a grimpé de 42,4%.

Comment faire, dès lors? Nous sommes, dans un premier temps et en fouillant dans les données fournies par Statbel, passés de l'absolu au relatif. Autrement dit, nous avons rapporté, année après année, les décès au nombre d'habitants. Ce qui donne ceci: de 2010 à 2019, la Belgique a perdu, en moyenne et chaque année, 0,97% de sa population. En 2020, c'était 1,11%, ce qui correspond à une hausse de 14,39%. Voilà pour la méthode empirique et "maison".

L'effet confinement

Du côté de Statbel, on renvoie alors la balle vers Sciensano, qui s'est, et n'y voyez pas la marque du hasard, également penché au chevet de la surmortalité en 2020. Armé de "Be-MOMO", le monitoring de la mortalité belge, permettant de formuler des prédictions.

Qu'en ressort-il? "Sciensano estime qu’il y a eu 17.966 décès supplémentaires, soit 16,6 % en plus des 108.000 décès attendus pour 2020." Une surmortalité qui s'explique évidemment par la pandémie qui nous frappe, mais également par la canicule qui s'est installée cet été, et qui a causé 1.503 morts supplémentaires entre le 5 et le 20 août.

"On peut imaginer une diminution du nombre de décès liés aux accidents de la route, au sport, à la vie nocturne ou aux accidents du travail, lors du confinement." Sciensano

Alors, comment expliquer que la surmortalité soit inférieure au nombre de morts mis sur le dos du Covid - un compteur également tenu par Sciensano et qui affichait 19.620 unités en 2020? C'était d'ailleurs prévu, souligne Sciensano, qui avance plusieurs pistes.

Tout d'abord, n'oublions pas que 2020 a partiellement été "annulée" et mise sous cloche. "On peut imaginer une diminution du nombre de décès liés aux accidents de la route, au sport, à la vie nocturne ou aux accidents du travail, lors du confinement", suppose-t-on chez Sciensano. Ce qui concorderait avec le recul des morts chez les moins de 65 ans qui ressort des chiffres livrés par Statbel. Il se peut encore que l'on ait légèrement trop chargé l'épidémie. "Il est également possible qu’une faible proportion des personnes décédées du Covid-19 seraient décédées d’autres causes dans la même année."

La première vague, plus ramassée que la seconde

En regardant dans le rétroviseur, les périodes durant lesquelles la surmortalité était significative, Sciensano constate que, durant la première vague, la surmortalité (1.310 décès supplémentaires par semaine) s'est montrée "très rapide, élevée et concentrée sur six semaines", tandis qu'elle a été plus "modérée" durant le second épisode (806 décès supplémentaires hebdomadaires), qui s'est par contre étalé sur dix semaines. Au final, le bilan de ce second acte (8.056 morts supplémentaires) est légèrement plus lourd que celui du premier (7.858).