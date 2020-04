L'app anti-corona, un flop à la belge

Des semaines de travail et de négociations pour finalement renoncer à une application fédérale de contact tracing. A la place, une solution hybride à base de call centers et d’enquêteurs dont le coût s’annonce élevé et l’efficacité discutable.

Si l’application en elle-même a donné lieu à de nombreux débats dans les médias, la sphère publique et encore ce mardi à la Chambre, c’est tout à fait légitime. La démocratie est ainsi faite. Ces mécanismes de discussions ont pour unique but que le projet final ne porte atteinte qu’au minimum à la liberté individuelle, et se fasse de manière pondérée et avec toutes les garanties quant à la protection des données. Le débat a été vif mais sain. Il a pourtant refroidi l’ensemble des responsables politiques. En refusant de communiquer sur le sujet, le gouvernement fédéral a laissé les spéculations sécuritaires prendre le dessus sur l’objectif de santé publique.