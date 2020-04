L'appel de Solvay sera-t-il entendu par les grandes familles?

Pour y répondre, le regard s'est alors assez logiquement tourné vers Solvac , le mono-holding des familles actionnaires à plus de 30% du groupe chimique. Principe de réalité oblige, avec quelque 14.000 actionnaires (à fin 2019), dont près de 2.300 apparentés aux familles fondatrices de Solvay, on se laisse d'abord le temps de prendre connaissance de l'information avant de décider, nous revenait-il jeudi en soirée. Tout ce petit monde n'ayant pas forcément encore entendu parler du fonds évoqué.

"Solution élégante"

Mais quand même, du côté de grandes familles, certains relevaient jeudi une "solution élégante" mise sur la table par le groupe chimique, car laissant la place au choix. Ce qui est louable pour les petits porteurs notamment. Car les couper purement et simplement d'un dividende aurait voulu dire toucher à leur pouvoir d'achat, et ce, en une période où celui-ci doit justement être le plus préservé possible. Pour le reste, une contribution au fonds sera surement étudiée, nous revenait-on, sans plus de détail à ce stade.