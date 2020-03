L'autre poumon

Son idée, donc: mobiliser l’épargne dormante des Belges pour venir en aide à nos PME via un grand emprunt populaire de solidarité. Le constat de départ est simplissime: toute entreprise dont les affaires ont été confinées durant ces temps inédits aura besoin d’un plan de relance. Et donc de cash pour le financer. Nos pouvoirs publics, avec les moyens dont ils disposent, risquent de devoir concentrer leurs efforts directs sur les grands comptes. "Une PME n’est pas systémique au sens que sa faillite mettrait notre économie en danger", tranche Georges Hübner.

Sauf que, prises ensemble, nos petites et moyennes entreprises représentent justement le poumon du tissu industriel belge. On ne le rappellera jamais assez.

De plus en plus d’investisseurs disent vouloir que leurs placements aient du sens. Donnons-leur l'occasion de le prouver.

Rien qu’en Wallonie où les demandes de mise en chômage technique explosent, ce sont 78.171 TPE et PME qui (sur)vivent aujourd’hui. Encore un chiffre. En moyenne, une entreprise wallonne emploie 9 salariés. Des emplois qu’un élan collectif peut aider à pérenniser. Fin de la thèse.

Puissent nos dirigeants oser être créatifs. Puissent-ils sortir des chemins traditionnels et surtout ne pas oublier, dans leurs actes, ceux qui feront que nous réussirons ou non à nous relancer demain: nos entrepreneurs.

Des solutions existent. Et cela tombe bien. De plus en plus d’investisseurs disent vouloir que leurs placements aient du sens. Ils disent chercher de l’impact. Donnons-leur une occasion unique de nous le prouver. Quelle qu’en soit finalement la formule.