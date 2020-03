L'aviation sera l'un des secteurs prioritaires à sauver, si pas le premier

Huit groupes d’experts vont se pencher sur le sauvetage de l’économie belge, dont trois ciblent un groupe précis . Parmi ceux-ci, celui consacré aux grandes entreprises, sous la houlette de Koen Van Loo, administrateur délégué de la SFPI. Il nous revient que celui du transport aérien arriverait en premier sur la table. Il y a en effet urgence, à la fois pour les compagnies aériennes qui auront besoin de 200 millions d’euros (Brussels Airlines) et 150 millions (TUI); pour les sociétés de manutention (20 millions pour Swissport; 15 millions pour Aviapartner); pour la maintenance (Sabena Aerospace) et on en passe.

Les industriels de l’aéronautique sont-ils pour autant écartés des dossiers prioritaires? L’un d’eux nous a dit garder le contact avec la SFPI et qu’une garantie d’État auprès des banques est toujours envisageable. Mais quelle sera la limite dans le temps? Septembre 2020? Un an? Rien n’est figé. Quant à l’aéroport de Bruxelles, on sait que sa position financière est saine. "Nous ne demandons pas d’argent, mais qu’on aide le secteur qui nous fait vivre", insiste Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. Il ajoute au passage qu’il lui faudra un soutien de l’administration au moment de la reprise des activités, "pour éviter la paperasserie et les décisions opérationnelles".