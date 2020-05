L'économie belge file vers une récession de 11% cette année

BNPP Fortis revoit ses prévisions à la baisse et exclut une normalisation de l’économie tant qu’un vaccin ne sera pas mis sur le marché.

La récession dans laquelle l’économie belge est en train de s’enfoncer pourrait bien être plus grave et longue que prévue. L’avertissement émane de la banque BNPP Fortis dont l’économiste en chef Koen De Leus vient d’abaisser une nouvelle fois ses prévisions de croissance.

11,1% . D'après BNPP Fortis, le PIB belge devrait s’effondrer de 11,1% en 2020 au lieu de 7,1% initialement prévu.

Le scénario initial était celui d’une récession brutale et profonde, suivie d’une relance tout aussi spectaculaire, une fois l’économie déconfinée. Or le déconfinement est lent et graduel. Mais surtout, il faudra se résoudre à ce que la situation ne soit pas normalisée tant qu’un vaccin contre le Covid-19 ne sera pas mis sur le marché. "Nous allons entrer dans l’économie 90%, c’est-à-dire tournant à 90% de sa capacité en raison de la distanciation imposée et de la crainte qui continuera d’animer les consommateurs", explique Koen De Leus.

Résultat : le Produit intérieur brut (PIB) de la Belgique devrait s’effondrer de 11,1% en 2020 au lieu de 7,1% initialement prévu. En ce qui concerne 2021, le rebond ne serait que de 4,3% au lieu de 7,6% envisagé dans un premier temps.

Vue en plein écran





Reprise entravée

Ce scénario est plus pessimiste que celui brossé la semaine dernière par la Commission européenne qui tablait sur une chute du PIB belge de 7,2% cette année, suivie d’un rebond de 6,7% l’an prochain.

"On se rend compte que notre scénario initial basé sur une reprise totale et sans entrave à partir du second semestre n’était pas justifié." Koen De Leus BNPP Fortis

Il y a un mois, la Banque nationale et le Bureau du Plan envisageaient une contraction du PIB belge de 8% en 2020. "En voyant ce qui se passe en Chine, en Corée du Sud et à Singapour, on se rend compte que notre scénario initial basé sur une reprise totale et sans entrave à partir du second semestre n’était pas justifié", souligne Koen De Leus.