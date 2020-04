L'effacement "massif" des dettes africaines sur le métier

Le G7 est favorable à un "allégement temporaire" de dette pour les pays pauvres, alors qu'Emmanuel Macron parle d'"annuler massivement" les dettes africaines. La réduction de la charge de la dette pour les pays pauvres était déjà inéluctable, reste à voir son ampleur, la forme qu'elle prendra et les conditions dans lesquelles elle sera consentie.

Au détour d’une phrase, le Président français a annoncé lundi soir son intention d’effacer "massivement" les dettes des pays africains, en proie aux conséquences économiques de la crise du Covid-19. Dans la foulée, les ministres des Finances du G7 ont fait savoir mardi qu’ils soutiennent un allégement de dette temporaire pour les pays les plus pauvres, pour autant que le G20 embraye.

"Avant l’épidémie, 49 pays à faibles revenus consacraient davantage d’argent au paiement de la dette qu’à la santé." Renaud Vivien Entraide et Fraternité (chargé de plaidoyer)

La Commission européenne a indiqué être favorable à une approche globale "pour garantir la durabilité de la dette" coordonnée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette dernière entend annuler les dettes multilatérales pour les pays les plus pauvres et encourage ses Etats membres à le faire également pour leurs dettes bilatérales. "La Belgique n'a pas encore pris de décision à ce sujet", indique-t-on au cabinet du ministre des Finances, Alexander De Croo (Open VLD).

Dettes "irrécupérables"

Malgré des systèmes de santé souvent dysfonctionnels et de grandes densités de population, les pays africains sont pour l’instant peu touchés par l’épidémie. Leurs économies sont par contre frappées de plein fouet par la crise. En raison du confinement, mais aussi de la baisse de l’activité chez leurs principaux partenaires commerciaux, de la chute des cours des matières premières, du tourisme ou encore de l’effondrement des transferts de fonds des diasporas, la disponibilité de devises étrangères fond. Et à côté du ralentissement de l’économie réelle, le rapatriement massif de liquidités par les investisseurs internationaux aggrave la situation. "Cela pose d’énormes problèmes pour le remboursement des dettes", souligne Eric Toussaint, porte-parole international du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM).

Or cette crise intervient dans un contexte d’endettement galopant. "Avant l’épidémie, 49 pays à faibles revenus consacraient davantage d’argent au paiement de la dette qu’à la santé", rappelle Renaud Vivien, chargé de plaidoyer à l’ONG Entraide et Fraternité. La dette extérieure publique des pays africains a plus que doublé entre 2010 et 2018, pour atteindre 365,5 milliards de dollars. Le secrétaire général des Nations unies, dans un rapport publié l’an dernier, déplorait déjà que "aucun plan d'action coordonné n'a été mis en place pour faire face à ce "mur de la dette"".

Dans un tel contexte, les effacements de créances étaient déjà inéluctables avant la crise, estime Renaud Vivien - "ces dettes ne pourront de toute façon pas être remboursées". Emmanuel Macron présente l’effacement comme une "solidarité nouvelle", mais pour le chargé de plaidoyer, "c’est une manière pour la France de reprendre la main, de ne pas attendre que le débiteur annonce qu’il ne peut plus rembourser, tout en se donnant une image plutôt sympathique".

Effets d’annonce

"Cela fait une trentaine d'années qu'on a des effets d'annonce sur les annulations de dettes africaines." Éric Toussaint CADTM International (porte-parole)