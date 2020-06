L'effet rétroactif de la suspension des délais de préavis remis en cause

L'effet rétroactif de la proposition de loi du sp.a visant à suspendre les délais de préavis notifiés par les employeurs avant ou durant la période de chômage corona a du plomb dans l'aile. Voté en commission de la Chambre à la mi-mai, le texte a finalement été transmis in extremis au Conseil d'État. L'avis de ce dernier avait été demandé et obtenu en plénière par le MR, l'Open Vld, la N-VA et le CD&V.