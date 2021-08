L'efficacité des vaccins Pfizer et AstraZeneca diminue avec le temps

Des chercheurs de l'université d'Oxford ont examiné plus de trois millions de prélèvements effectués dans le nez et la gorge. Ils ont déterminé que l'efficacité des vaccins Pfizer et AstraZeneca diminuait avec le temps et que cette efficacité se réduisait plus rapidement chez les plus de 35 ans que chez les personnes plus jeunes. Le variant Delta réduit également l'efficacité des vaccins.