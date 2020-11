L'"électrochoc" de Frank Vandenbroucke suscite la polémique

Frank Vandenbroucke a expliqué que les magasins non essentiels ont été fermés afin de créer un "électrochoc" dans la population. Le manque de justification scientifique de cette mesure énerve... et inquiète.

Les commerces "non essentiels" ont été fermés le 2 novembre. La mesure a été très dure pour les commerçants, au niveau financier, moral, social, organisationnel...

Vendredi, il a été décidé que ce mardi, ces magasins non essentiels pouvaient rouvrir. Les conditions de cette reprise ont été publiées au Moniteur. Malgré le soulagement, un goût amer traîne dans la gorge des commerçants. Le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (sp.a) a en effet indiqué que faire ses courses ne présentait a priori "pas de grand risque" d'augmenter la propagation du coronavirus, si cela se faisait de manière contrôlée. Alors, pourquoi cette fermeture d'un mois? Pour provoquer un "électrochoc" dans la population, a-t-il répondu. Tout ça - des drames financiers, sociaux, psychologiques... - pour ça - un électrochoc?

Si c'est juste pour créer un électrochoc qu'on prend des mesures, quelle va désormais être l'adhésion du public? Denis Ducarme Ex-ministre des PME et des Indépendants

L'électrochoc des faillites

"Pour créer un électrochoc, en effet ça a créé un électrochoc!", réagit Dominique Michel, le patron de Comeos, qui rappelle que des milliers de faillites s'annoncent encore dans le milieu de la vente. Il explique que depuis des semaines, "publiquement et discrètement, il a tenté d'expliquer que le commerce ne présentait aucun problème, au moyen de rapports, schémas et diagrammes divers", tirés de l'expérience de la réouverture du secteur après la première vague, ce qui n'avait pas engendré de recrudescence de l'épidémie de Covid, et des observations réalisées dans d'autres pays.

L'infectiologue Erika Vlieghe, ancienne présidente du groupe d'experts chargé de la stratégie de sortie du confinement (Gees), a expliqué à la VRT que la fermeture des magasins était une décision politique, pas une recommandation scientifique, le shopping ne présentant pas de risque particulier si les règles sont respectées.

Fort de la sortie d'Erika Vlieghe sur le sujet, Dominique Michel glisse encore: "je suppose qu'il est désormais exclu qu'on impose une troisième fermeture aux commerces non essentiels, quelle que soit la situation sanitaire..."

Le secteur du commerce n'est pas le seul à avoir mal digéré les propos de Frank Vandenbroucke. Bart De Wever, président de la N-VA, dans l'opposition au fédéral, a twitté: "Nous avons supposé que le Premier ministre et le ministre de la Santé s’étaient basés sur la raison et la science. Pas du tout. Si vous voulez détruire les commerces et éliminer un soutien aux mesures, c’est ainsi qu’il faut faire.""

Du côté de la majorité, ce n'est pas facile à assumer pour tout le monde. Surtout au MR. Le président des libéraux francophones a ainsi retweeté l'interpellation d'un journaliste: "Pourquoi les commerces ont-ils fermé s'ils représentent "un faible risque"?" Denis Ducarme, ex-ministre des PME et Indépendants, dit ne pas comprendre le manque d'empathie du ministre de la Santé. "Et ce qui m'inquiète, c'est que ce type de déclaration va engendrer de la méfiance, non seulement de la part des commerçants mais aussi dans la population. Si c'est juste pour créer un électrochoc qu'on prend des mesures, quelle va désormais être l'adhésion du public? Et au niveau politique, le ministre peut s'attendre à un "jeudi doré" lors de la plénière du Parlement jeudi prochain.

"Est-ce qu'on va aussi nous dire qu'on a arrêté les métiers de contact pour créer un choc?" Dominique Michel CEO de Comeos

Quid des secteurs encore fermés?

Se pose bien sûr la question de la réouverture des secteurs encore fermés, comme les métiers de contacts, comme les coiffeurs, ou l'horeca. "Est-ce qu'on va aussi nous dire qu'on les a arrêtés pour créer un choc?", râle le patron de Comeos.