L'empire WeWork, affaibli, contre-attaque sur tous les fronts

Présenté il y a un an encore comme une des étoiles de la nouvelle économie du partage et valorisée jusqu'à 47 milliards de dollars, le géant US des bureaux partagés est à nouveau en proie à des problèmes de liquidités. Cette fois, c’est le confinement à échelle pandémique et le basculement dans le télétravail de ses quelque 600.000 membres qui mettent à nouveau à mal son équilibre financier. Selon nos confrères du Financial Times, la société new-yorkaise, en manque de locataires et donc de rentrées locatives, irait jusqu’à proposer pour l'instant une prime de 100 dollars par jour aux salariés qui bravent les interdits et acceptent de continuer à occuper ses locaux.