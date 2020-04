L'épidémie a provoqué un pic d'absentéisme

Au cours du mois de mars 2020, 5,8% des jours de travail n’ont pas été prestés pour cause de maladie, contre 3,4% seulement en mars 2019 . C’est une hausse de 70% sur un an.

Les vertus du télétravail

Ceci étant, le fait que les travailleurs restent plus rapidement à la maison n’implique pas nécessairement une augmentation de l’absentéisme pour cause de maladie. " Le coronavirus nous a également appris que le travail à domicile peut constituer une solution provisoire , notamment comme mesure de quarantaine pour éviter la contamination", signale Laura Couchard.

Acerta prévoit dès lors que l’absentéisme à court terme atteindra son pic en mars et qu’il diminuera quelque peu dans les semaines et les mois à venir si nous ne connaissons pas de seconde vague de contaminations.

Les chiffres de maladie de courte durée ne sont pas les mêmes partout. Les grandes entreprises enregistrent une perte de jours de travail d’environ 8% contre 2% pour les petites entreprises. Laura Couchard : "Dans les petites organisations, l’implication dans l’entreprise et l’impact d’une absence sont plus importants. La pression sociale exercée par l’employeur et les collègues pour être présent sera plus forte dans une petite entreprise que dans une grande organisation."