L'épidémie de coronavirus précipite l'Europe vers la démocratie numérique

Il est midi. Comme chaque jour, la Commission européenne organise un briefing pour la presse internationale. Le plus suivi au monde, après celui de la Maison-Blanche . Face à une salle quasi vide, le porte-parole, Éric Mamer , commente les mesures d'urgence prises contre la pandémie de coronavirus dont l'Europe, avec plus de 83.000 personnes atteintes, est devenue l'épicentre. Des centaines de journalistes suivent à distance. Avant de clôturer, il lit... un poème sur l'espoir, histoire de casser l'image froide collant à l'institution. Du jamais vu.

Les règles de distanciation et de confinement adoptées en Belgique ont poussé les trois institutions de l'UE, Commission, Conseil et Parlement, à réduire au minimum les réunions physiques. Le fonctionnement de la démocratie européenne est repensé, avec son lot d'incertitudes. La question est d'importance, car c'est ici que sont conçues plus de la moitié des lois gouvernant 500 millions d'Européens.