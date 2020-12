L'épidémie ne faiblit plus. Pourquoi? Que faire?...

Que se passe-t-il? "Les températures ont chuté , or les facteurs environnementaux favorisent la contagiosité du virus", analyse Yves Coppieters, médecin épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB. Les personnes vivent aussi davantage à l'intérieur, avec une aération des locaux réduite.

Le médecin généraliste Thomas Orban constate qu'il reçoit davantage de patients demandant des tests, après une accalmie. Pour lui, cette tendance est liée à la réouverture des écoles , le 16 novembre. "Je vois plus d'enfants malades et de familles ayant des enfants. Je pense qu'on minimise le rôle des écoles dans la transmission."

Certaines zones sont plus impactées

Les tendances épidémiologiques diffèrent d'une province à l'autre. Ainsi, le taux de reproduction du virus (R0) est estimé à 0,948 pour tout le pays ces derniers jours, mais il dépasse le seuil de 1 en Flandre occidentale, Brabant flamand et au Luxembourg . "L'horeca était encore actif jusqu'il y a peu au grand-duché et tous les commerces ont rouvert en France avant nous. La province de Luxembourg est frontalière de ces régions dans lesquelles il y avait beaucoup de raisons sociales de se rendre", signale Yves Coppieters.

"On porte moins bien leur masque, certains ne le lavent plus... Nous vivons dans un état de stress important depuis dix mois."

Les déplacements sont une des raisons identifiées également par le docteur Orban. "Plus il y a d'interactions, plus il y a de risques de circulation du virus. Les files devant les magasins ne sont pas toujours bien organisées... Et une forme de lassitude s'installe dans la population. On porte moins bien leur masque, certains ne le lavent plus... Nous vivons dans un état de stress important depuis dix mois. Sans compter que les messages changent tout le temps. "