L'épidémie stagne, le rêve de Noël du MR s'éloigne...

Le MR continue de demander un assouplissement des mesures pour les fêtes. Or, chiffres à l'appui, on ne sera pas dans les clous pour se permettre cela.

Les chiffres à suivre

Où en est l'épidémie de Covid-19? Pour adoucir les mesures, on attend que le nombre de contaminations par jour sur deux semaines soit inférieur à une moyenne de 800, et ce, pendant trois semaines . Du 27 novembre au 3 décembre, cet indicateur était de 2.163 .

Autre chiffre à surveiller, celui du nombre quotidien d' admissions à l'hôpital , qu'on attend inférieur à 75 . Selon les dernières données de Sciensano, il s'élevait encore à 188,7 en moyenne par jour , entre le 30 novembre et le 6 décembre. Il reste moins de trois semaines avant Noël, on est donc loin d'avoir atteint les seuils visés.

"On risque seulement de parler d'une stagnation plutôt que d'une diminution."

En outre, on observe une certaine stagnation dans l'évolution de l'épidémie . Le nombre d'admissions à l'hôpital est remonté de 2% dans les dernières données, et celui des hospitalisés en soins intensifs n'a baissé que de 2%. Les contaminations, elles, ont diminué de 10%.

Le combat du MR

Néanmoins, le MR continue de mener un véritable combat pour obtenir un assouplissement de la bulle sociale durant les fêtes et une réouverture des salons de coiffure . Le président Georges-Louis Bouchez a ainsi entretenu l'espoir ces dernières semaines, notamment en envisageant un modèle à la québécoise (finalement abrogé), soit une bulle élargie à Noël sous condition de quarantaine avant et après l'événement.

Ce weekend, c'était le ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet (MR) qui demandait, face au "désarroi des citoyens", d'inscrire au programme du Comité de concertation du 18 décembre une réflexion sur la bulle à Noël et la réouverture des coiffeurs.

Le ministre fédéral de la Santé a répondu qu'il ne voyait "aucun problème" . "On risque seulement de parler d'une stagnation (des chiffres) plutôt que d'une diminution". Rien de surprenant dans l'acceptation de Frank Vandenbroucke puisque le Comité de concertation a quand même pour rôle de se réunir régulièrement pour se pencher sur les tendances de l'épidémie et d'éventuellement décider de mesure...

Wallonie permissive vs. Flandre rigoriste?

Bref, voilà des francophones qui penchent pour un relâchement face à un Premier et à son ministre de la Santé qui font front pour défendre les décisions prises lors du précédent Comité de concertation. Ces mêmes francophones qui, par contre, appliquent toujours un couvre-feu plus ferme que celui décidé par le Fédéral et suivi par la Flandre. Cette Wallonie dont le bourgmestre d'un parti de la majorité (le MR Patrick Lecerf à Hamoir) s'est vanté dans la presse qu'il ne respecterait pas la bulle sociale limitée à une personne...