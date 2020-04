L'état de santé de Boris Johnson n'a pas évolué, selon son entourage

Le "Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy" (GEES, c'est son petit nom officiel) est composé de personnalités issues des mondes scientifique, académique et économique. Il doit préparer la sortie de crise. Une tâche ardue. Va-t-on rouvrir les écoles? Et les commerces? Pourra-t-on sortir de chez soi? Voir sa famille et ses amis? Quand? Comment? Voilà quelques questions que ce groupe de travail "déconfinement" va devoir résoudre.