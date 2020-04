L'évolution du coronavirus en Belgique, en graphiques

Le premier cas belge de coronavirus a été enregistré début mars. Un mois plus tard, le compteur affiche près de 13.000 infections. L'état de la situation dans le pays, en chiffres.

Le nombre de contaminations augmente tous les jours d'environ 18%. Du 30 au 31 mars, le compteur est passé à 12.775 cas, soit 876 de plus que la veille. Est-ce que cela signifie que le lockdown passe à côté de son but? Non. Le nombre de tests effectués augmente, ce qui augmente également le nombre de nouvelles infections déclarées. Cette augmentation peut donner l'impression que l'épidémie gagne en virulence alors qu'en fait, une dynamique baissière semble s'enclencher.