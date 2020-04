L'exemple Kadri ne fait que peu d'émules parmi les patrons du Bel 20

Seuls les dirigeants de Cofinimmo et, dans une moindre mesure, de WDP et d'Ageas ont suivi l'appel lancé par la patronne de Solvay de diminuer la rémunération de leur top management dans la crise du coronavirus.

À commencer par Cofinimmo qui, dans une "volonté de solidarité exprimée unanimement par les organes de gouvernance", a avalisé, comme pour le groupe chimique, "une réduction de 15%, à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année, de la rémunération mensuelle des membres du comité exécutif et une réduction de la rémunération (mandat et jetons de présence) des administrateurs", indique Lynn Nachtergaele, Investor Relations. Concernant lesdits jetons, "le montant ainsi récolté sera alors doublé et alloué à une ou plusieurs initiatives liées à la lutte contre la pandémie et ses effets".