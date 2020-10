"L'heure est grave": la France s'apprête à prendre de nouvelles mesures contraignantes

Depuis plusieurs jours, l'exécutif ne cesse de distiller publiquement comme en privé des messages alarmistes sur le regain de l'épidémie qui menacerait de submerger le système de santé , notamment à Paris où la situation est jugée "dramatique", selon plusieurs sources. Les derniers chiffres montrent encore une augmentation globale du nombre de personnes en réanimation (1.633 pour une capacité actuelle nationale d'environ 5.000 lits) et 84 décès en 24 heures, avec un bilan global de près de 33.000 morts en sept mois.

Quelles mesures appliquer?

Mais dans la panoplie de restrictions à sa disposition , qui peuvent aller jusqu'à un couvre-feu total à partir de 20h ou 21h dans les zones les plus frappées par le virus, lesquelles Emmanuel Macron retiendra-t-il?

"Toutes les options sont sur la table", répond son entourage, en soulignant à quel point "l'heure est grave". À priori, tout reconfinement national ou local, apparenté à l'arme ultime, semble toutefois écarté, et les dispositions actuellement en vigueur pour les écoles, collèges et lycées devraient être prolongées, comme l'a indiqué mardi soir le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Mais Emmanuel Macron pourrait aussi frapper fort, en naviguant sur l'étroite ligne de crête entre impératifs sanitaires, économiques et sociaux.