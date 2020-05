"L'horeca a besoin de clarté et de soutien"

Comme tout le secteur, Restauration Nouvelle est à l’arrêt depuis mi-mars. Le groupe d’Albert et Marianne Michiels emploie 190 personnes. Avec leur beau-fils Alexandre Leens et trois de leurs filles, ils font tourner douze brasseries, essentiellement à Bruxelles (Brasserie du prince d’Orange, des étangs Mellaerts, Chalet du Laerbeek, MIM,…) mais aussi au nord et au sud de la capitale, et un service traiteur actif sur plusieurs sites (châteaux de la Rocq à Arquennes, de Ruisbroek,…).