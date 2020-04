L'horeca veut un vaste emprunt populaire pour sortir de la crise

La Fédération Horeca Bruxelles a préparé une note de 18 pages pour sortir le secteur de la crise causée par le coronavirus. Cette note, supervisée par l'économiste Bruno Colmant, prévoit notamment le recours à un grand emprunt populaire.

La récente annonce de la fin des activités de l'hôtel Métropole vient encore de le prouver, le secteur de l'horeca est frappé de plein fouet par la crise du coronavirus. Mais pour se tirer de ce mauvais pas, alors que certains craignent les fermetures et les faillites en cascade, la Fédération Horeca Bruxelles travaille sur une note proposant différentes pistes pour relancer le secteur dès que possible. Cette note, supervisée par l'économiste Bruno Colmant, prévoit notamment la mise en place d'un vaste emprunt populaire afin de dégager les fonds nécessaires à la relance du secteur. À ce stade, aucun chiffre n'est avancé, mais certains, dans le secteur, rappellent que l'horeca, en Belgique, représente à peu près 4 milliards du PIB.

"Pour nous refinancer, on ne demande pas de l'argent à l'État, mais bien au public". Fabian Hermans Administrateur de la Fédération Horeca Bruxelles

Rappelant que l'horeca en Belgique emploie 180.000 salariés à temps plein et 60.000 indépendants, la Fédération Horeca Bruxelles, qui a soumis sa note de 18 pages aux fédérations wallonne et flamande, espère un coup de pouce du gouvernement. "Pour nous refinancer, on ne demande pas de l'argent à l'État, mais bien au public", nous a expliqué Fabian Hermans, administrateur de la Fédération horeca de Bruxelles.

On l'a dit, cette piste du grand emprunt populaire n'a pas encore été chiffrée, mais, comme le rappelle notre interlocuteur, "plus de 278 milliards d'euros reposent sur les comptes épargne en Belgique et cet argent ne rapporte rien". Dans cette optique, pourquoi ne pas demander au public d'investir dans l'horeca avec un retour sur investissement garanti. C'est, on l'a dit, l'une des pistes contenue dans la note rédigée par la Fédération Horeca Bruxelles en vue de préparer le déconfinement.

Baisse de la TVA et des charges ONSS

D'autres mesures sont plus classiques, mais si elles sont mises en œuvre par le gouvernement, elles devraient permettre d'amener un peu d'oxygène au secteur qui en a bien besoin. Elles devraient également permettre aux uns et aux autres de se reconstituer une trésorerie. Il serait notamment question d'abaisser la TVA des boissons non alcoolisées et de la faire passer de 21 à 6%, comme c'est déjà le cas dans la grande distribution, précise encore Fabian Hermans. La TVA de la nourriture resterait à 12% et celle des boissons alcoolisées à 21%.

"Nous voulons bien continuer à participer, mais on veut que l'horeca puisse garder de l'oxygène et des liquidités pour maintenir un maximum d'emplois." Fabian Hermans

Une autre demande forte du secteur porte sur la déductibilité à 100% des frais de restaurants. Et la fédération plaide également en faveur d'une réduction des charges ONSS de l'ordre de 50 à 75%. "Nous voulons bien continuer à participer, mais on veut que l'horeca puisse garder de l'oxygène et des liquidités pour maintenir un maximum d'emplois", explique encore Fabian Hermans.

Des "restaurants sains"

Enfin, une des dernières mesures proposée par le secteur porte sur l'agréation d'un système de désinfection des établissements horeca à l'aide de lampes UVC. Ce système, surtout utilisé en milieu hospitalier, permet de tuer les bactéries et les virus. A priori, moyennant une agréation des autorités, ce système, qui a été revu pour pouvoir être utilisé sans danger dans les établissements horeca, permettrait de filtrer l'air et de rendre les restaurants et les cafés totalement sains.